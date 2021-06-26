رياضة

الأهلي يصعد إلى نهائي أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة في الترجي (صور)

سبق وحقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب باستاد رادس السبت الماضي
أحمد إسماعيل 10:59 م, السبت, 26 يونيو 21 10:59 م, السبت, 26 يونيو 21

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تأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

كما فاز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام ليُكرر بطل مصر الفوز بعدما سبق وحقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب باستاد رادس السبت الماضي.

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وسجل ثلاثية الأهلي الليلة، على معلول من ضربة جزاء، ومحمد شريف، وحسين الشحات.

وأدار الحكم الكاميروني اليوم نيانت المباراة وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وسيطر الأهلي تماما على المباراة وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة حقيقية، وألغى الحكم هدف سجله محمود عبدالمنعم كهربا بداعي التسلل، واستمرت المباراة بهذه السيطرة الحمراء إلى أن انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

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ودخل الترجي التونسي محاولًا فرض سيطرته على مجريات اللعب، ووصل إلى منطقة جزاء الأهلي في أكثر من مناسبة، لكن دفاعات الأهلي كانت بالمرصاد.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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