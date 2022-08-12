الأهلي يشكو رئيس الزمالك وقناته للمجلس الأعلى للإعلام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم، التقدم بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب تصريحات الأخير ضد القلعة الحمراء.

وتضمن بيان الأهلي تقديم شكوى ضد قناة الزمالك بسبب الإساءة والاستفزاز الذي يحدثه مرتضى منصور بتصريحاته عبر برامجها.

وقال البيان إن النادي الأهلي تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك؛ لمخالفة الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي ومدونة سلوك الإعلام الرياضي، لما جاء على لسان رئيس نادي الزمالك في مداخلاته التليفونية مؤخرًا مع القناة.

وأشار إلى ما تضمنته هذه المداخلات من تجاوزات وسباب واتهامات باطلة وألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون في حق رئيس الأهلي ومدير الكرة بالنادي.

وتابع :”فضلًا عن قيام رئيس الزمالك بالخروج عن قيم المجتمع المصري والإساءة إلى سمعة العائلات وخدش حياء المواطنين بعبارات لا يجب أن تصدر من شخص تجاوز عمره السبعين عامًا، بالإضافة إلى استفزازه للملايين من جماهير الأهلي ومحاولة إثارة الفتنة في الشارع الرياضي، وكذلك ما وصفه البعض بالسخرية من أحكام القضاء الواجبة النفاذ.”

وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية أصدرت منذ 3 أيام حكمًا ضده في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن فى الأعراض بحق محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخدش سمعة العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم تنفيذ هذا الحكم النهائي حتى الآن”.