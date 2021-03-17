رياضة

الأهلي يسمح لأجاي وبانون وديانج بزيارة بلادهم بعد الفوز على فيتا كلوب

في سياق متصل، يطير المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول إلى بلاده خلال الساعات المقبلة؛ للانضمام للمنتخب المغربي، والمشاركة معه في مبارياتي موريتانيا وبوروندي
إسلام مصطفى 12:06 م, الأربعاء, 17 مارس 21 12:06 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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حصل النيجيري جونيور أجاي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده؛ مُستغلًا الإجازة التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي، وذلك لزيارة أسرته، على أن يعود في الموعد المُتفق عليه مع انتهاء إجازة الفريق.

وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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في سياق متصل، يطير المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول إلى بلاده خلال الساعات المقبلة؛ للانضمام للمنتخب المغربي، والمشاركة معه في مبارياتي موريتانيا وبوروندي، ضمن مباريات الأجندة الدولية في مارس الجاري.

وينتظم خلال الساعات المقبلة لاعب الوسط أليو ديانج، في تدريبات منتخب بلاده مالي، استعدادًا للمشاركة معه في مباراتي غينيا وتشاد بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة خلال مارس الجاري.

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يُذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، قرر منح الفريق راحة لمدة خمسة أيام بعد مباراة فيتا كلوب أمس ببطولة إفريقيا، مُستغلًا توقف الدوري العام لارتباطات منتخب مصر، على أن يعود جميع اللاعبين إلى التدريبات يوم 23 مارس الجاري.

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بقلم إسلام مصطفى

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