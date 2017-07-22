الأهلي يسقط أمام الفيصلي في افتتاح البطولة العربية

علي المصري:اقتنص فريق الفيصلي الأردني فوزاً مهماً وغالياً على حساب نظيره الأهلي بهدف نظيف ، مساء السبت، على ملعب السلام الدولي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.سجل يوسف الرواشدة هدف اللقاء في الدقيقة 55، لي

علي المصري:

اقتنص فريق الفيصلي الأردني فوزاً مهماً وغالياً على حساب نظيره الأهلي بهدف نظيف ، مساء السبت، على ملعب السلام الدولي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

سجل يوسف الرواشدة هدف اللقاء في الدقيقة 55، ليحقق الفيصلي أول فوز في تاريخه على حساب الأهلي على مدار 3 مباريات جمعتهما، وشهدت المباراة هدف ملغي للأهلي عن طريق كريم وليد “نيدفيد” بسبب التسلل.

وفي لقاءات أخرى أقيمت ضمن الجولة والمجموعة ذاتها، حقق فريق نصر حسين داي الجزائري، فوزاً مهماً على حساب نظيره الوحدة الإماراتي، بثنائية دون رد، على ملعب السلام أيضا.

سجل ثنائية نصر حسين داي، عدادي توفيق وأحمد القاسمي، ليتصدر الفريق الجزائري، المجموعة الأولى، يليه الفيصلي الأردني، ولكل منهما ثلاث نقاط، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث والوحدة في قاع المجموعة، بدون رصيد من النقاط لكلا منهما.

وكانت البطولة قد افتتحت، اليوم السبت، بحفل اتسم بالبساطة والهدوء، بعد أن شهد فقرة غنائية للمطرب المصري حكيم، الذي خطف الأضواء، بأغنية البطولة “أهلاً بيكم”، مع استعراضات بالأضواء، والألعاب النارية.

واستمر حفل الافتتاح، ما يقرب من 25 دقيقة، بعد لقاء الوحدة ونصر حسين داي، على ملعب السلام الدولي، وتمت إقامة الحفل، قبل اللقاء الثاني، لتكون الأجواء مناسبة، وبحضور جماهيري أكبر، وفي درجات حرارة أقل، حيث أقيم اللقاء الأول نهاراً.

وحضر حفل الافتتاح، المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري اكرة القدم، ومحمد روراوة، رئيس الاتحاد الجزائري السابق، وعدد من مسئولي الأندية المشاركة في المجموعة الأولى.