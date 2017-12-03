الأهلي يستهدف 13 مليار جنيه صافي أرباح

سيد بدر:توقع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس الأهلى المصرى، أن يحقق أكبر البنوك الحكومية صافى ربح بقيمة 13 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل نفس المستوى من الربحية فى العام المالى الماضى.وأرجع توقعاته إلى عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، بجانب طرح الشهادات

سيد بدر:

توقع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس الأهلى المصرى، أن يحقق أكبر البنوك الحكومية صافى ربح بقيمة 13 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل نفس المستوى من الربحية فى العام المالى الماضى.

وأرجع توقعاته إلى عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، بجانب طرح الشهادات الادخارية بعائد %16 و%20 ما يرفع من تكلفة الأموال بالبنك، لمواجهة معدلات التضخم التى تجاوزت %30.

ورغم نجاح القطاع المصرفى فى اجتياز مرحلة صعبة مرت على الاقتصاد، فإنه يواجه تحديات قد تؤثر على معدلات الربحية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية تصل إلى %18.75 للإيداع و%19.75 للإقراض، وهو ما يخفض نشاط ائتمان الأفراد والشركات، إلى جانب طرح الشهادات مرتفعة العائد والتى ترفع تكلفة الأموال بالبنوك خاصة الحكومية.

وعلى مستوى قطاع التجزئة المصرفية أيضًا يعانى القطاع من قرار البنك المركزى خفض الحد الأقصى للقسط الشهرى للعميل إلى %35 مقابل 60 – %70 مستويات سابقة، وهو ما أصاب القطاع بالركود فى العديد من البنوك، وبالتالى التأثير على معدلات الربحية.

ويعتبر البنك الأهلى أكثر البنوك التى تحملت عبء الشهادات مرتفعة العائد التى طُرحت لمواجهة التضخم، وقال أبوالفتوح إن محفظة ودائع البنك تسجل حاليًا نحو 900 مليار جنيه مع زيادة حجم المدخرات وجذب نحو 400 مليار من الشهادات مرتفعة العائد التى طرحها البنك منذ تعويم العملة المحلية، موضحا أن الشهادات مازالت مطروحة بفروع البنك ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لوقف بيعها.

وقال أبوالفتوح فى تصريحات لـ«المال» إن البنك الأهلى يستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة تتراوح ما بين 10 و%15 على مستوى جميع القطاعات فى العام المالى الجارى، لزيادة محفظة الائتمان التى تسجل نحو 400 مليار جنيه فى الوقت الحالى، منها 40 مليارًا قروض مشروعات صغيرة ومتوسطة، و42 مليارًا تمويلات أفراد.

وأشار إلى أن نحو 28 مليار جنيه من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم منحها طبقا لمبادرة البنك المركزى بفائدة %5 و%7، مضيفًا أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة الـSMEs إلى نحو %20 من إجمالى محفظة الائتمان خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتعليمات البنك المركزى.

ولفت إلى أن البنك نجح فى جذب تنازلات من العملات الأجنبية بقيمة نحو 17 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية، بينما قام بضخ تمويلات للتجارة فى هذه الفترة بنحو 18 مليارا، موضحًا أن البنك يتفاوض على بعض القروض الدولارية فى الفترة الحالية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونشرت «المال» فى وقت سابق أن البنك الأهلى يتفاوض مع تحالف بنوك عالمية بقيادة البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD لتجديد قرض كان قد حصل عليه منذ نحو 3 أعوام بقيمة 390 مليون دولار، ويستحق فى مايو 2018، وزيادته إلى 600 مليون لتعزيز السيولة الدولارية بالبنك، على أن يستهدف نحو ثلثى القرض تمويلات محلية والثلث الآخر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتنوعت أهداف حصول البنوك المحلية على القروض من الخارج بين الرغبة فى تدعيم المركز المالى بعد تراجع معيار كفاية رأس المال لعدد من البنوك، واستخدام هذه القروض فى إعادة إقراضها سواء للشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أبوالفتوح، أن رأسمال البنك يسجل نحو 28 مليار جنيه بعد زيادته فى العام المالى 15 /2016، ورفع رأس المال المصرح به لنحو 50 مليارًا، موضحًا أن مسألة زيادة رأس المال الحالى من عدمه من المقرر تحديدها فى اجتماع الجمعية العمومية للبنك.