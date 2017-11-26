الأهلي يستهدف زيادة محفظة قروض السيارات إلى 2.5 مليار جنيه

سيد بدر قال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، إن مصرفه يستهدف زيادة محفظة قروض السيارات لتسجل 2.5 مليار جنيه، نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.2 مليار جنيه في الفترة الحالية. أشار فاروق في تصريح لـ"المال"، إلى أن…

سيد بدر

قال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، إن مصرفه يستهدف زيادة محفظة قروض السيارات لتسجل 2.5 مليار جنيه، نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.2 مليار جنيه في الفترة الحالية.

أشار فاروق في تصريح لـ”المال”، إلى أن البنك قام في الفترة الماضية بتمويل بيع 6600 سيارة، بإجمالي تمويلات قدرها 1.4 مليار جنيه، رغم تباطؤ نمو قطاع السيارات في ظل ارتفاع الأسعار .

تشهد تمويلات السيارات بالبنوك انخفاضًا في معدلات النمو، في ظل ارتفاع أسعار طرازات السيارات بمعدلات وصلت لـ100% منذ تعويم العملة المحلية، وانخفاض القدرة الشرائية للعملة المحلية .

أوضح رئيس قطاع المنتجات والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يعتزم الفترة المقبلة التوسع في تمويلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وزيادة المحفظة التي تسجل 340 مليون جنيه .

أعلنت وزارة البترول عن توفير 480 مليون جنيه، دعمًا لتوصيل الغاز الطبيعي لـ600 ألف وحدة سكنية، خلال العام المالي الجاري، في إطار خطة الدولة للتحول من العمل بالبوتاجاز إلى الغاز الطبيعي.

تابع: “نسعى في الفترة المقبلة للتوسع في مجال المنتجات الإلكترونية بالبنوك، وقمنا مؤخرًا بإطلاق M Visa للتعامل مع المحلات التي حجم تجارتها منخفض لتقليل تداول الكاش، وتشجيع العملاء على التعامل إلكترونياً، عبر التعاقد مع المتاجر، بجانب منحهم نقاط على المشتريات التي تتم علي البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم كلما أجري عمليات شراء الكترونياً “.

بين أن البنك الأهلي يعتبر من البنوك الأوائل التي تطبق خدمة M POS، والتي تستخدم في تحصيل المدفوعات، لافتًا إلى أن البنك يطبقها حاليًا مع شركة مصر لتأمينات الحياة لسداد أقساط التأمين .

أوضح فاروق: “بلغ حجم التجارة الإلكترونية عبر بوابة المدفوعات بالبنك الأهلي المصري حوالى 3.5 مليار جنيه هذا العام، مستحوذًا على أكثر من 71 % من مدفوعات التجارة الإلكترونية في مصر من إجمالي عدد الحركات وقيمة المتحصلات، محققا نموًا 40% عن العام المالي السابق”.

على مستوى المنتجات التي تزيد نسب الشمول المالي؛ قال إنه تعاقد مع 14 جامعة على مستوى مصر، في أسيوط، والمنيا، والإسكندرية، وطنطا، لتوعية الطلاب وسداد المصروفات الدراسية، عبر استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا، ووصل إجمالي حجم الإصدارات من البطاقات المدفوعة مقدمًا لطلبة الجامعات بالبنك 290 ألف بطاقة .