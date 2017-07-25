الأهلي يستعيد توازنه بالفوز على الوحدة الإماراتي

علي المصرياستعاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، توازنه سريعا، بعدما تغلب علي الوحده الإماراتي، بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السلام الدولي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل .سجل هدف اللقاء الأول، عمرو بركات في ا

علي المصري

استعاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، توازنه سريعا، بعدما تغلب علي الوحده الإماراتي، بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السلام الدولي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل .

سجل هدف اللقاء الأول، عمرو بركات في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول، عن طريق تسديدة ضعيفة، فشل محمد الشامسي حارس مرمي الوحدة في التصدي لها، وهو الهدف الأول للاعب مع الأهلي، في المباراة الرسمية الأولي له كلاعب أساسي.

وسجل إسلام محارب لاعب الأهلي الجديد، مشاركته الأولي مع القلعه الحمراء، ولم يكتفي لاعب سموحة السابق بهذا، بل وسجل هدف فريقه الثاني، في الدقيقة 84، مستغلا تمريرة ساحرة من حسام غالي قائد الأهلي.

وشهدت المباراة حصول خليل الحمادي، لاعب الوحدة، علي الكارت الأصفر الثاني في الدقيقة 60، ليشهر الحكم الدولي التونسي يوسف السرايري، الكارت الأحمر في وجهه، عقب حصوله علي الإنذار الأول، في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

وفي المباراة الأخري التي أقيمت ضمن المجموعة ذاتها، حصد الفيصلي الأردني فوزه الثاني على التوالي على حساب نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدف نظيف، سجله هدف السنغالي دومينيك ميندي في الدقيقة 52 بعد لقاء ملئ بالكفاح البدني والإثارة من جانب الفريقين.

وبتلك النتائج، يعتلى الفيصلي صدارة ترتيب المجموعة الأولي، منفرداً برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق الفوز على بطل الجزائر عقب تغلبه على الأهلي، ويحتل نصر حسين داي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد الأهلي، صاحب المركز الثالث، فيما يقبع الوحدة في المركز الرابع والأخير، بدون رصيد من النقاط.