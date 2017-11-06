الأهلي يستأنف تدريباته فى غياب البدرى

على المصرى: يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الرابعة عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش، بمقر النادى بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق تليفونات بني سويف، المقرر لها مساء الجمعة، في دور الـ 32 لكأس مصر.وتقرر أن يخوض الفريق مرانه عصرا، بعد عودة البعثة من المغرب م



على المصرى:



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الرابعة عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش، بمقر النادى بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق تليفونات بني سويف، المقرر لها مساء الجمعة، في دور الـ 32 لكأس مصر.

وتقرر أن يخوض الفريق مرانه عصرا، بعد عودة البعثة من المغرب مساء أمس الأحد، عقب خسارة لقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد البيضاوى المغربى، للبدأ فى مشوار الحفاظ على لقب كأس مصر الذي توج به بنهاية الموسم الماضي، ويستهله يوم الجمعة المقبل، بمواجهة تليفونات بني سويف.

ويغيب عن المران، حسام البدري، المدير الفني للفريق، الذى سافر إلى كندا صباح أمس الأحد، من المغرب، ولم يعود مع البعثة للقاهرة، للاطمئنان على ابنته التي تعرضت لحادث قبل مباراتي النهائي، بعدما أنهى سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، جميع الإجراءات الخاصة بسفره.