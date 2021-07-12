رياضة

الأهلي يرد على حقيقة التفاوض مع سفيان رحيمى: «لدينا نهائي نُفكر فيه أولًا»

رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الحديث عن حقيقة التفاوض مع النجم سفيان رحيمي، لاعب الرجاء المغربي، من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل. وقال سيد عبدالحفيظ، خلال تصريحات إذاعية: «نستعد حاليًا لنهائي دوري أبطال…

إسلام مصطفى 12:37 م, الأثنين, 12 يوليو 21 12:37 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الحديث عن حقيقة التفاوض مع النجم سفيان رحيمي، لاعب الرجاء المغربي، من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل.

وقال سيد عبدالحفيظ، خلال تصريحات إذاعية: «نستعد حاليًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا ولا يمكن أن أتحدث عن أي موضوع سواء سفيان أو غيره، كل تركيزنا في النهائي».

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وأضاف: «كايزر تشيفز في آخر 10 مواجهات في دوري أبطال إفريقيا خسر مباراتين فقط، ولم يدخل في مرماه أية أهداف على أرضه، وهذا يبين قوة هذا الفريق، وهو فريق قوي وعندهم قدرات قوية»

وعن سفر لاعبي الأهلي المشاركين في الأولمبياد إلى طوكيو، قال عبدالحفيظ: «الرباعي المنضم إلى صفوف المنتخب سيسافر من المغرب إلى طوكيو مباشرة، وأعتقد أن السفر سيكون من خلال طائرة خاصة».

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بقلم إسلام مصطفى

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