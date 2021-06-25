الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام الترجي التونسي في ملعب السلام

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي، المقرر إقامتها مساء غد السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن ارتداء الأهلي لزيه التقليدي، فيما يرتدي الترجي التونسي زيه الاحتياطي. وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي…

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي، المقرر إقامتها مساء غد السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن ارتداء الأهلي لزيه التقليدي، فيما يرتدي الترجي التونسي زيه الاحتياطي.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق السماوي، بينما يرتدي فريق الترجي الزي الثاني المكون من الطاقم الأزرق، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وحضر الاجتماع الفني، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي، ورأفت إبراهيم ووائل محمد ومحمد أسامة إداريو الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم، وحضر من الترجي رياض بن نور مدير الكرة، ودريدي خميس إداري، ومعز بوراوي، ممثل اتحاد الكرة التونسية وطاقم التحكيم، ومصطفى طنطاوي المنسق الإعلامي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم«كاف».

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وتم الاتفاق على وصول الفريقين قبل موعد المباراة بساعة ونصف.

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز بهدف دون رد في جولة الذهاب بتونس، ويسعى الفريق لحسم تأهله إلى نهائي دوري الأبطال خلال مواجهة الترجي التي تقام في القاهرة.