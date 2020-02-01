الأهلي يرافق الزمالك لدور الثمانية بالتعادل مع الهلال السوداني

وذلك بعد التعادل مع الهلال السوداني في ملعب الأخير، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات

استطاع النادي الأهلي العبور إلى دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد التعادل مع الهلال السوداني في ملعب الأخير، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.

هدف النادي الأهلي جاء عن طريق اللاعب محمد مجدي قفشة، مع الدقيقة 47 من زمن وأحداث الشوط الثاني، بعد أن استلم تمريرة رائعة من حسين الشحات ليسكنها في شباك جمال سالم حارس الهلال السوداني.

الشوط الأول من المباراة كان سلبيًا أداءً ونتيجًة، حيث سيطر الخوف والحذر على التكتيك الخاص بكل من الأهلي والهلال السوداني، خوفًا من تلقي الأهداف، الأمر الذي ادى لانعدام الفرص الحقيقة على مرمى الفريقين.

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول رينيه فايلر مباغته الهلال السوداني بهدف، وبالفعل نجح في تحقيق ما أراد بعد تمريرة مميزة من حسين الشحات الذي لم يكن في وضعية تسلل، إلى محمد مجدي قفشة داخل منطقة الجزاء حتى لا يجد صعوبة في تسجيلها على يمين جمال سالم.

المباراة توقفت مع الدقيقة 76 من زمن المباراة وحتى الدقيقة 84، وذلك بعد اعتراضات من جانب جماهير الهلال السوداني على حكم المباراة، ونزول بعض الجماهير إلى الملعب، الأمر الذي أدى إلى فرض كوردون أمني حول حكم المباراة واللاعبين.

وفي السياق ذاته، استطاع النجم الساحلي التونسي تحقيق الفوز على بلاتينيوم ستارز في الملعب الأوليمبي بسوسه بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب كريم العريبي في الدقيقة 48 ومالك بعبو في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

وبتلك النتائج، يتصدر النادي الأهلي المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، ويأتي النجم الساحلي التونسي في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ويودع كل من الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز دوري أبطال إفريقيا.