الأهلي يدك حصون فيوتشر برباعية وسوايرش يحقق أول فوز مع المارد الأحمر

استطاع الأهلي مساء الثلاثاء تحقيق فوز كبير على فيوتشر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما باستاد الأهلي والسلام .

المباراة كانت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري.

وبذلك يحصد المارد الأحمر أول ثلاث نقاط بالدوري تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش بعدما تعادل مع الجونة في المباراة السابقة.

ووفق موقع النادي، افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل للأهلي في الدقيقة 23، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ثم عاد أفشة وسجل الهدف الثالث وثاني أهدافه في المباراة في الدقيقة 45 من متابعة وتسديدة قوية، واختتم أحمد عبد القادر الرباعية في الدقيقة 59 من استغلال جيد لتمريرة عمرو السولية.

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع .

فيما يحل بيراميدز في المركز الثاني ولديه 50 نقطة.

وستقام مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام بيراميدز في الدوري يوم السبت المقبل الموافق 16 يوليو الجاري الساعة 09:00 مساءً.