الأهلي يدعو وزير الشباب لافتتاح بطولة إفريقيا للطائرة

على المصرى وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لعدد من المسؤولين أبرزها وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز حضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة "سيدات" التي يستضيفها الأهلي، وتنطلق غدًا الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 16 من مارس الجاري بمشاركة 19 ناديا.كما تم توجيه ا

على المصرى

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لعدد من المسؤولين أبرزها وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز حضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة “سيدات” التي يستضيفها الأهلي، وتنطلق غدًا الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 16 من مارس الجاري بمشاركة 19 ناديا.

كما تم توجيه الدعوة لكل من المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، واللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، واللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، ل

ويشارك في البطولة أندية الأهلي والشمس “مصر”، والأنابيب والسجون “كينيا”، وقرطاج “تونس”، وهراري سيتي “زيمبابوي”، وأدوانيز “بوركينافاسو”، ورواندا ريفينو “رواندا”، وفاب وings ونيونيج كيلي وبافيا “الكاميرون”، وdgsp “الكونغو”، ونجمة الشلف “الجزائر”، وفيجن وجامعة نيكومبا “أوغندا”، وأسيك ميموزا “كوت ديفوار”، والجمارك “نيجيريا” وpdf6 “بتسوانا”.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، على الاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بالبطولة، وتسكين الفرق المشاركة.

وشاهدت اللجنة أمس بروفة لحفل افتتاح البطولة الذي يتضمن العديد من المفاجآت.

من جانبه، أكد محمد الجارحي، على أن اللجنة العليا اطمأنت على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة وحفل الافتتاح، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة لكافة اللجان العاملة في البطولة؛ من أجل خروجها بالشكل الذي يليق باسم ومكانه النادي الأهلي، مضيفا أن اللجان شاهدت أمس بروفة لحفل افتتاح البطولة الذى يبدأ بطابور عرض للفرق المشاركة، ويتضمن العديد من المفاجآت، مؤكدا على حضور مجلس الإدارة بالكامل لحفل افتتاح البطولة،

