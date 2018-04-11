الأهلي يدعو وزير الرياضة لحضور سوبر إفريقيا لليد مع الزمالك

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي, برئاسة محمود الخطيب, الدعوة لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز; لحضور مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك, والمقرر إقامتها مساء غد الخميس.كما وجه مجلس إدارة الأهلي الدعوة لكل من : هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية, والبنيني منصوري أريمو رئيس الا

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي, برئاسة محمود الخطيب, الدعوة لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز; لحضور مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك, والمقرر إقامتها مساء غد الخميس.

كما وجه مجلس إدارة الأهلي الدعوة لكل من : هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية, والبنيني منصوري أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لليد نائب رئيس الاتحاد الدولي, وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

ومن المقرر أن ينظم الأهلي عقب مباراة السوبر, بطولة إفريقيا لكرة اليد “رجال وسيدات” خلال الفترة من 13 أبريل الحالي وحتى 23 من الشهر ذاته.

وينطلق حفل افتتاح بطولة إفريقيا بعد غد الجمعة, على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة, ويعقبه المباراة الافتتاحية بين رجال يد الأهلي ومينواه الكاميروني, وفي السابعة والنصف مساء اليوم ذاته تلتقي سيدات يد الفريق الأحمر, بديناميك الكاميروني.