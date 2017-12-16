الأهلي يدعو غالي وكهربا للمشاركة في ودية أتلتيكو مدريد

على المصرى وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة للثنائي حسام غالي، قائد الفريق الأول السابق ولاعب النصر السعودي الحالي، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب اتحاد جدة السعودي، للمشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد الودية، التى ستقام يوم 30…

على المصرى

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة للثنائي حسام غالي، قائد الفريق الأول السابق ولاعب النصر السعودي الحالي، ومحمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب اتحاد جدة السعودي، للمشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد الودية، التى ستقام يوم 30 ديسمبر الجاري على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، تحت شعار “السلام ضد الإرهاب”.

وكان الأهلي قد وجه الدعوة لـ”8″ من النجوم العرب وهم: تيسير الجاسم، لاعب نادي الهلال السعودي، وأسامة هوساوي، لاعب نادي الهلال السعودي، وأحمد الفريدي، لاعب نادي النصر السعودي، وفهد المولد، لاعب اتحاد جدة السعودي، وأحمد خليل، لاعب الجزيرة الإماراتي، وعمر عبد الرحمن “عموري” لاعب العين الإماراتي، وسيد ضياء، لاعب الرفاع البحريني، وإسماعيل عبد اللطيف، المحرق البحريني، للمشاركة في المباراة.