الأهلي يخطف نقطة ثمينة من الإسماعيلي في الدوري

علي المصري:خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعادلا ثمينا من ضيفه الإسماعيلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد السلام في الجولة الأولى من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019.تقدم اللاعب التونسي لسعد الجزيري للإسماعيلي في الدقيقة 54 من ز

علي المصري:





خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعادلا ثمينا من ضيفه الإسماعيلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد السلام في الجولة الأولى من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019.

تقدم اللاعب التونسي لسعد الجزيري للإسماعيلي في الدقيقة 54 من زمن المباراة، وتعادل محمد شريف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للأهلي.

شهدت المباراة، حضور المكسيكي أجييري، المدير الفني الجدبد لمنتخب مصر، في المقصورة الرئيسية لملعب اللقاء، بعدما أعلن اتحاد الكرة التعاقد معه

لتدريب الفراعنة بعقد يمتد حتى 2022.