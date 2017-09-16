الأهلي يخطف تعادلا ثمينا من الترجي

على المصرىخطف فريق الكرة بالنادى الأهلى، تعادلا ثمينا من ضيفه الترجى الرياضى التونسى، بهدفين لكل فريق، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والذى إداره تحكيميا الدولى السنغالى مالانج دييدهيو.وأصبحت

على المصرى

خطف فريق الكرة بالنادى الأهلى، تعادلا ثمينا من ضيفه الترجى الرياضى التونسى، بهدفين لكل فريق، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والذى إداره تحكيميا الدولى السنغالى مالانج دييدهيو.

وأصبحت مهمة الأهلى صعبة فى لقاء العودة، الذى سيقام يوم 23 سبتمبر الجارى، على الملعب الأوليمبي فى رادس، ولكنها ليست مستحيلة، إذ يلزمه الفوز بأى نتيجة، أو التعادل بنتيجة أكبر من لقاء الذهاب، فيما يكفى الترجى التعادل بهدف لهدف، أو الفوز بأى نتيجة للعبور لقبل النهائى.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، تقدم للأهلى عبد الله السعيد، فى الدقيقة 11، من ركلة جزاء، حصل عليها وليد أزارو، بعد عرقلته من منتصر الطالبي، قبل أن يتعادل طه ياسين الخنيسى للترجى فى الدقيقة 21.

وفى الشوط الثانى، ومن خطأ ساذج من شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، تقدم غيلان الشعلالى للترجى، فى الدقيقة 48، بعدما أرسل ركلة حرة مباشرة، فشل إكرامي فى التعامل مع الكرة، لتعلن عن الهدف الثانى للضيوف.

ومن ضربة حرة غير مباشرة، سددها البديل صالح جمعة، قوية فى المرمى، أبعدها معز بن شريفية حارس الترجى بصعوبة، لتجد وليد أزارو مهاجم الأهلى، ليضعها بالمرمى الحالى من حارسه، فى الدقيقة 67، ليشتعل اللقاء.

وحاول الأهلى مرارا وتكرارا خطف هدف الفوز، ليريح أعصاب لاعبيه وجهازه الفنى وجماهيره فى لقاء الإياب، ولكنه فشل فى التسجيل، فيما أكتفى الترجى بالهجمات المرتدة، التى كانت خطرة على مرمى الأهلى، وأنقذ إكرامى مرماه من هدف محقق، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.