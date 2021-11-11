«الأهلي» يخصص 100 مليون دولار لتمويل المزارعين

قال ممدوح عافية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلي المصرى، إنه ضخ تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للمزارعين للتحول إلى أنظمة الرى الحديث (بالتنقيط أو استخدام الطاقة الشمسية).

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن مصرفه يولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعى، إذ يوفر منظومة متكاملة من الحلول لكل الأطراف، إضافة إلى توفير التمويلات للمزارعين الذين يحتاجون إلى تنفيذ شبكات الرى الحديث.

وبدأ بنكا الأهلي المصرى والزراعى المصرى إتاحة قروض للمزارعين للتحول لأنظمة الرى الحديث (بالتنقيط أو استخدام الطاقة الشمسية) لتشغيل مضخات المياه بدلًا من الرى التقليدى بالغمر بحزمة تسهيلات لم تحدث من قبل بهدف ترشيد استخدام المياه على مستوى الجمهورية مع قرب احتفال الدولة بالعيد القومى للفلاح.

وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى – فى تصريحات سابقة لـ«المال»- إن مصرفه ضخ تمويلات بقيمة 95 مليون جنيه للتحول لأنظمة الرى الحديث، فى 6 آلاف فدان، مشيرًا إلى تركيز البنك على التوسع فى برامج تمويل التحول لنظم الرى الحديث ويسعى إلى ضخ نحو 3 مليارات.

ويعتبر البنك الزراعى المصرى الشريك الرئيسى فى برنامج التحول من الرى بالغمر إلى منظومة الرى الحديث للتحول الذى يأتى فى مقدمة أولوياته خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى لكونه المؤسسة المصرفية الأكبر المتخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية.

ووقع بنكا الأهلي والزراعى فى أغسطس الماضى بروتوكول تعاون مشترك مع وزارات «الرى» و«الزراعة» و«المالية»، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموح لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث.