الأهلي يخسر نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف (فيديو)

خسر فريق الأهلى بطولة السوبر الأفريقي، بعدما سقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة (0 – 1) في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية في بطولة السوبر الأفريقي، فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة.

احتسب الحكم ضربة جزاء للفريق الجزائري بعد اللجوء لتقنية الفار في الدقيقة 40 سدد منها زين الدين بلعيد الهدف الأول للفريق الجزائري في الدقيقة 42، ونشط أداء الأهلي بعد هدف الفريق الجزائري لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل الجزائري بهدف نظيف.

أدار مباراة الليلة، الجابوني بيير جيسلان أتشو وعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـVAR وعاونها المغربي عادل زوراق.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي كلا من ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس .

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي: أسامة بن بوط في حراسة المرمى، وسعدي رضواني – آدم عليلات – زين الدين بلعيد – نبيل لعمارة في الدفاع، براهيم بن زازا – أسامة شتا – توميسانج أوريبوني – نور فتوحي في الوسط، وعبد الفتاح بلقاسمي – خالد بوسيليو في الهجوم.

بداية المباراة جائت حماسية للغاية ولم يستمر “جس النبض” سوى لحظات بعدها كاد اتحاد العاصمة يثسجل هدفاً مُبكراً في الدقيقة الثانية لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ الموقف ببراعة قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة عن طريق الشحات وكهربا لكنها تضييع.