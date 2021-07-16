الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لنهائي إفريقيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداده لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي مرانه في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة،، على ملعب كهرماء الذي تدرّب عليه الفريق، اليومين الماضيين، بمدينة الدار البيضاء المغربية، والذي يبعد حوالي نصف ساعة عن مقر إقامة البعثة.

في سياق متصل، يستعد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، صباح اليوم الجمعة، لحضور الاجتماع الفني الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

ويعقد الاجتماع الفني في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء، ومن المقرر أن يتم خلاله الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة نهائي إفريقيا، ومن بينها الزي الخاص بالفريقين، وموعد وصولهما إلى الملعب، وغيرها من الترتيبات المتعلقة بالمباراة النهائية.

من جهة أخرى يظهر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، رفقة محمد الشناوي قائد الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي، في الواحدة والنصف ظهرًا، بتوقيت مصر، في استاد مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة، بمدينة الدار البيضاء.

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن مباراة كايزر تشيفز، واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».