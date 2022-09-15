الأهلي يخاطب صندوق «تحيا مصر» رسميًّا ويطالبه بكشف الحقائق

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خطابًا إلى صندوق «تحيا مصر» يطلب فيه كشف الحقيقة للرأي العام، والتأكيد على أن صندوق «تحيا مصر» والذي يقوم بدور تنموي كبير في البلاد تسلم جميع التبرعات المالية والعينية، وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين النادي الأهلي وصندوق «تحيا مصر» يوم الأربعاء الموافق 10-3-2021.

وجاء في الخطاب أن التبرعات التي تم تسليمها بموجب محضر رسمي ووقع عليه الطرفان (النادي الأهلي – صندوق تحيا مصر) وتسلم كل طرف نسخة منه، قامت بحصرها الجهات الرقابية في الدولة، ووردت بالتفصيل في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي تم انتدابها من نيابة الأموال العامة، وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وتم حفظ الدعوى القضائية في هذا الشأن والمقيدة برقم 10 لسنة 2020.