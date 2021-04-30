رياضة

الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مواجهتي دجلة وسيراميكا كليوباترا بالدوري

أرسل مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة؛ من أجل ترحيل مواجهتي الفريق الأول لكرة القدم مع كل من «وادي دجلة» في الأسبوع الـ22 و«سيراميكا كليوباترا» في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري…

إسلام مصطفى 2:41 م, الجمعة, 30 أبريل 21 2:41 م, الجمعة, 30 أبريل 21

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أرسل مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة؛ من أجل ترحيل مواجهتي الفريق الأول لكرة القدم مع كل من «وادي دجلة» في الأسبوع الـ22 و«سيراميكا كليوباترا» في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان اتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتي زادت من الضغوط، غير المسبوقة، التي يتعرض لها الأهلي؛ «مباراة كل 72 ساعة»، رغم أنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا – بحد وصفه –

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وشدد النادي في بيانه، الصادر اليوم على الموقع الإلكتروني، على أن هاتين المباراتين سيتم خوضهما بدون لاعبيه الذين سينضموا لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي في الاستحقاق المرتقب بطوكيو.

وأكدت إدارة الأهلي على ثقتها في استجابة اتحاد الكرة لطلب النادي العادل، خاصة أن فريق الأهلي تحمّل فوق طاقته، وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

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بقلم إسلام مصطفى

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