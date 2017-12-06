الأهلي يحقق فوزه الثامن بتخطي اﻷسيوطي

علي المصريواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلسلة انتصاراته بمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الفوز الثامن على التوالي، على ضيفه الأسيوطي سبورت، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة المؤجلة من المسابقة.

علي المصري





واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلسلة انتصاراته بمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الفوز الثامن على التوالي، على ضيفه الأسيوطي سبورت، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة المؤجلة من المسابقة.

سجل هدف الأهلي، خلال المباراة، عبد الله السعيد في الدقيقة 53 من عُمر الشوط الثاني، بتصويبة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الأسيوطي.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة حجز بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، علمًا بأن الفريق يتبقى له 3 مباريات مؤجلة حتى الآن بالمسابقة، فيما تجمّد رصيد اﻷسيوطي عند 13 نقطة، وبقي في المركز الثاني عشر بالجدول.