الأهلي يحصل ديون متعثرة بقيمة 500 مليون جنيه في 6 أشهر

– البنك يستهدف زيادة التمويلات الخارجية لـ1.5 مليار دولار

– 18 مليار جنيه حصيلة الشهادات الجديدة.. وبيع 4 آلاف شهادة أمان خلال أسبوع

– 40 مليار جنيه حجم محفظة الـSMEs.. منها 18 مليارًا لمبادرة المركزي

سيد بدر

كشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن نجاح البنك في تحصيل ديون متعثرة بقيمة 500 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات لـ”المال”، على هامش احتفالية تكريم بنك مصر إيران، لرئيسه السابق إسماعيل حسن، أن حجم محفظة القروض المنتظمة ارتفعت لتسجل 420 مليار جنيه في الفترة الحالية.

وعلى مستوى الشهادات الجديدة، قال نائب رئيس البنك، إن حصيلة الشهادات 15% و17% و17.25% التي يصدرها عن بنك الاستثمار القومي بلغت 18 مليار جنيه.

ولفت إلى أن البنك باع 4 آلاف شهادة “أمان” خلال أسبوع بقيمة 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن تمويلات مبادرة تجديد الفنادق ارتفعت إلى 1.4 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالقروض الخارجية، أشار أبوالفتوح، إلى أن البنك يستهدف الارتفاع بحجم القروض الخارجية إلى 1.5 مليار دولار، بنهاية العام المالي الجاري، مقابل مليار دولار في الوقت الحالي، موضحًا أن البنك يتعامل مع أكثر من جهة خارجية لتوفير تسهيلات للتجارة.

وأكد أن التدفقات الدولارية ارتفعت إلى 22 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية، بينما وفر البنك تسهيلات واعتمادات للتجارة بقيمة 19 مليار دولار.

وتابع: “بلغت تمويلات البنك الإجمالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 40 مليار جنيه في الوقت الحالي، منها 36 مليار جنيه تمويلات مباشرة، و4 مليارات غير مباشرة، وتستحوذ التمويلات ضمن مبادرة المركزي على 18 مليار جنيه من المحفظة الإجمالية”.

وأشار نائب رئيس البنك، إلى أن الإدارة تعمل على إنهاء إجراءات فتح مكتب البنك بالمملكة العربية السعودية لافتتاحه في الفترة المقبلة.