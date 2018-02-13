الأهلي يحدد 6 مارس موعداً لأولى مواجهاته الأفريقية

على المصرى حدد النادي الأهلي يوم 6 مارس المقبل موعداً لمواجهة الفائز من مباراة ريل كاديوجو بطل بوركينا فاسو، وفريق مونانا بطل الجابون، في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا على أن تقام المباراة في السابعة مساءً على استاد…



على المصرى

حدد النادي الأهلي يوم 6 مارس المقبل موعداً لمواجهة الفائز من مباراة ريل كاديوجو بطل بوركينا فاسو، وفريق مونانا بطل الجابون، في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا على أن تقام المباراة في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

وأرسل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خطاًبا للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء؛ لمُخاطبة الاتحاد الأفريقي للعبة “كاف”، بشأن تحديد بطل مصر موعد ومكان مباراة الفريق بدوري الأبطال الأفريقي.

يذكر أن فريق ريل كاديوجو بطل بوركينا فاسو، فاز على أرضه بهدف نظيف، على فريق مونانا بطل الجابون، في مباراة الذهاب للدور التمهيدي لدوري الأبطال، وتقام مباراة العودة يوم 20 فبراير القادم بالجابون.