الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية، صباح اليوم الخميس، قبل انطلاق المران؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة الطبية وفقا للبروتوكول الطبي الذي…

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية، صباح اليوم الخميس، قبل انطلاق المران؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة الطبية وفقا للبروتوكول الطبي الذي يؤكد على إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة قوية في منتصف الملعب.

وقرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي منح اللاعبين راحة غدًا، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل.

وحقق الأهلي الفوز أمس على انبي، بثلاثية نظيفة، وبدأ الفريق التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز.