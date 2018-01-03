الأهلي يتمسك بمؤمن زكريا ويرفض احترافه في اﻹمارات

علي المصري تمسك حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة اﻷول بالنادي الأهلي، بمؤمن زكريا، صانع ألعاب القلعة الحمراء، ورفض رحيله إلى نادي الإمارات اﻹماراتي، الذي تقدم بعرض رسمي، لاستعارة اللاعب، مقابل 150 ألف دولار حتى نهاية الموسم الجاري. وأبلغ البدري، لجنة الكرة، برفضه التام لفكرة الاستغناء عن

علي المصري

تمسك حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة اﻷول بالنادي الأهلي، بمؤمن زكريا، صانع ألعاب القلعة الحمراء، ورفض رحيله إلى نادي الإمارات اﻹماراتي، الذي تقدم بعرض رسمي، لاستعارة اللاعب، مقابل 150 ألف دولار حتى نهاية الموسم الجاري.

وأبلغ البدري، لجنة الكرة، برفضه التام لفكرة الاستغناء عن مؤمن زكريا، خاصة بعد رحيل أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق، إلى نادي الاتفاق السعودي، على سبيل الإعارة، حتي نهاية الموسم.

وعقدت لجنة الكرة، اجتماعا بقيادة محمود الخطيب، رئيس النادي، مع حسام البدري، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للتعرف على احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتحديد مصير الراحلين.

وكان الأهلي، قد أعار عماد متعب للتعاون السعودي، وأحمد الشيخ للإتفاق، مع فسخ عقد السوري عبد الله الشامي بالتراضي.