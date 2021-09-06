الأهلي يتعاقد مع لاعب الإنتاج الحربي مصطفى البدري لمدة 5 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة.
وأوضح توفيق، خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن انضمام مصطفي البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.
وشارك مصطفى البدري مع الإنتاج الحربي في أغلب مباريات الموسم، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، متفوقًا على العديد من اللاعبين الكبار في الدوري المصري، أمثال رمضان صبحي نجم بيراميدز، والذي لم ينجح أن يُنهي موسم محلي سوى أن يُسجل أكثر من 7 أهداف.