الأهلي يتعاقد مع لاعب الإنتاج الحربي مصطفى البدري لمدة 5 سنوات

شارك مصطفى البدري مع الإنتاج الحربي في أغلب مباريات الموسم، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، متفوقًا على العديد من اللاعبين الكبار في الدوري المصري

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة.

وأوضح توفيق، خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن انضمام مصطفي البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وشارك مصطفى البدري مع الإنتاج الحربي في أغلب مباريات الموسم، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، متفوقًا على العديد من اللاعبين الكبار في الدوري المصري، أمثال رمضان صبحي نجم بيراميدز، والذي لم ينجح أن يُنهي موسم محلي سوى أن يُسجل أكثر من 7 أهداف.