الأهلي يتعادل مع إنبي في ليلة تسليم الدرع.. وسموحة يستفيق علي الإنتاج

علي المصريحافظ النادي الأهلي، علي سجله الخالي من الهزائم، بعدما قلب تأخره أمام إنبي، لتعادل ثمين، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ملعب "بتروسبورت"، ضمن لقاءات الأسبوع الثاني والثلاثين، من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.انتهي الشوط الأول من اللقاء، الذي أداره الحكم الدولي محمد



علي المصري

حافظ النادي الأهلي، علي سجله الخالي من الهزائم، بعدما قلب تأخره أمام إنبي، لتعادل ثمين، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ملعب “بتروسبورت”، ضمن لقاءات الأسبوع الثاني والثلاثين، من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

انتهي الشوط الأول من اللقاء، الذي أداره الحكم الدولي محمد معروف، بتقدم الأهلي بهدف نظيف، لأحمد حمودي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الأول، بعد مجهود فردي كبير من صالح جمعة، الذي هيأ الكرة لأحمد حمودي، ولم يجد صعوبة في وضعها بالمرمي.

وفي الدقيقة الأولي من الشوط الثاني، أرسل علي فوزي عرضية نموذجية من الجهة اليسري، انقض عليها عمرو مرعي برأسه، ليضعها في مرمي محمد الشناوي حارس الأهلي.

ومن ضربة خلفية مزدوجة، في الدقيقة 55، سجل صلاح محسن، هدفا عالميا في مرمي الأهلي، بعد أن قابل عرضية محمد بسيوني، ليضعها علي يمين محمد الشناوي، الذي لم يستطع التعامل معها.

وأدرك صالح جمعة التعادل للأهلي في الدقيقة 66، بعدما تابع العرضية الأرضية لأحمد حمودي، الذي راوغ لاعبي إنبي بمهارة شديدة، ليضعها بسهولة قي مرمي محمد عبدالمنصف، حارس إنبي.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 80، وظل متربعا علي قمة جدول ترتيب الدوري، الذي حسمه قبل نهاية المسابقة بأربعة أسابيع، وحافظ علي سجله الخالي من الهزائم، قيما ازتفع رصيد إنبي للنقطة 39، وظل في المركز الحادي عشر.

وفي لقاءات أخري أقيمت ضمن نفس المرحلة والتوقيت، تغلب سموحة علي مضيفه الإنتاج الحربي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي استاد السلام، وأداره تحكيميا محمود دسوقي.

سجل هدف اللقاء الوحيد، أحمد رؤوف في الدقيقة 43، ليرتفع رصيد سموحة للنقطة 54، وحافظ علي المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي، عند 32 نقطة، وظل في المركز الثالث عشر.