الأهلي يتعادل سلبيا أمام المقاولون العرب وعينه على مباراة الزمالك وبيراميدز

تعادل النادي الأهلي سلبيا أمام المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت السبت باستاد الأخير، قبيل يومين من مباراة الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.

سيطر الأهلي وفق ما ذكر موقع النادي على المباراة ولاحت له أكثر من فرصة للتقدم لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

كذلك أهدر علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 37، وتمكن حارس المقاولون من التصدي للكرة.

كما شهد الشوط الأول تعرض أحمد عبد القادر وصلاح محسن لإصابات عضلية في أول عشر دقائق ليجري الأهلي تغييرين اضطراريين.

وألغى الحكم بغرابة شديدة هدفًا برأس حسام حسن في الشوط الثاني بداعي التسلل.

ويواجه الأهلي فاركو ضمن الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل 2 أغسطس الجاري.

وابتعد المارد الأحمر خطوة جديدة عن المنافسة على لقب الدوري المصري لهذا الموسم.

وبات على بُعد 4 نقاط من بيراميدز، صاحب المركز الثاني، و8 نقاط من الزمالك، المتصدر.

وللقلعة الحمراء مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بيراميدز مساء الإثنين المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري.