الأهلي يتصدر الدوري بفوزه على الطلائع

تغلب على الطلائع 2- 0.. وخطف الصدارة من اﻹسماعيليعلي المصريضرب فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي عصفورين بحجر واحد، بتغلبه على مضيفه طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في ختام لقاءات اﻷسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز لكر

تغلب على الطلائع 2- 0.. وخطف الصدارة من اﻹسماعيلي





علي المصري

ضرب فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي عصفورين بحجر واحد، بتغلبه على مضيفه طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في ختام لقاءات اﻷسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقفز اﻷهلي لصدراة جدول ترتيب الدوري، بعدما خطف المقدمة من اﻹسماعيلي، بعدما رفع أبناء القلعة الحمراء رصيدهم للنقطة 42، بفارق نقطة واحدة عن الدراويش، علمًا بأن اﻷهلي يتبقى له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، ستقام يوم 8 فبراير المقبل، فيما تجمّد رصيد طلائع الجيش، عند 25 نقطة، في المركز الثامن.

سجل ميدو جابر هدف اللقاء اﻷول في الدقيقة 39، بعدما انطلق باسم علي من الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء، ثم أرسل عرضية بقدمه اليسرى قابلها جابر برأسية في المرمى.

وظهر ميدو جابر، أثناء احتفاله بهدفه بقميص داخلي مكتوب عليه “في جنة الخلد”، حيث ينعى باحتفاله 2 من أصدقائه من الفيوم لقوا مصرعهم في حادث سيارة.

ويعد الهدف الذي سجله ميدو جابر أول هدف له مع الأهلي، هذا الموسم، في المباراة الثانية مع القلعة الحمراء، والطريف أن آخر هدف سجله اللاعب مع الأهلي يوم 4 مايو الماضي، في شباك طلائع الجيش أيضًا، وصام ميدو جابر بعدها على مدار 8 شهور كاملة عن التهديف.

وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 78، من تمريرة عرضية من عبد الله السعيد، وظهر مروان محسن، مهاجم الأهلي، بعد غياب طويل عن المباريات الرسمية للقلعة الحمراء، عقب مشاركته كبديل في الدقيقة 80، بدلًا من المغربي وليد أزارو، بعدما كان آخر ظهور رسمي للاعب مع الأهلي، أمام الزمالك، 29 ديسمبر 2016 في الدوري.

وعاد مروان للمشاركة بعد غياب 383 يومًا عن المباريات الرسمية للفريق، بعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال بطولة كأس اﻷمم الأفريقية مع منتخب مصر.

وأفتتحت لقاءات اليوم اﻷخير للجولة الثامنة عشر، بفرض وادي دجلة التعادل السلبي على ضيفه المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي أقيم باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

شهدت المباراة أداءً متوسطًا من جانب الفريقين، وتأثر المصري بهزيمته الأخيرة أمام الأهلي بهدف نظيف في كأس السوبر الذي أقيم بالإمارات بجانب إجهاد العديد من لاعبيه.

وخطف المخضرم محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، الأضواء في اللقاء بعد أن أنقذ مرماه ببراعة وتصدّى لعدة فرص محققة للمصري على رأسها ضربة رأس من عبد اللطيف جريندو لاعب الفريق البورسعيدي.

التعادل رفع رصيد وادي دجلة إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وارتفع رصيد المصري إلى 31 نقطة في المركز الثالث.