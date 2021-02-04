الأهلي يتخطى الدحيل القطري بصعوبة ويواجه بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

بدأ النادي الأهلي مباراته في كأس العالم للأندية أمام فريق الدحيل القطري ضاغطاً في الدقائق الأولى وسط تراجع للدحيل، لكن الفريق القطري رد بمرتدة أسفرت عن خطأ على الجهة اليمنى ضد محمد هاني ليتم تنفيذ عرضية أبعدها الشناوي لترتد بتسديدة بعيدة تماماً في الدقيقة 5.

وبعدها واصل الأهلي ضغطه ونظم هجمة جديدة وصلت إلى الجبهة اليسرى إلى علي معلول الذي أرسل عرضية لكن الحارس القطري وصل إليها قبل مهاجمي الفريق المصري.

واستغل الأهلي الثغرة الدفاعية في الجبهة الدفاعية اليمنى للدحيل لينظم هجمة أخرى بين مجدي أفشة وعلي معلول ليسدد التونسي من داخل منطقة الجزاء كرة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 34.

ومرر حسين الشحات كرة خلف الدفاع إلى والتر بواليا لينفرد مهاجم الأهلي ويسدد الكرة أرضية بيسراه لتمر من الحارس وتعانق الشباك في الدقيقة 38، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ليتم إلغاء الهدف.

ضغط الدحيل بشدة في بداية الشوط الثاني وحاول على المرمى ثلاث مرات من بينها كرة خارج الملعب تماماً، ومحاولتين أسفرا عن ركنيتين لم يستفد منهما الفريق القطري.

الفريق القطري شن هجمة خطيرة في الدقيقة 57 عن طريق إدميلسون الذي توغل إلى منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكن البديل المالي أليو ديانج نجح في التصدي للكرة ليبعدها.

وسدد مونتاري قذيفة من داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها محمد الشناوي لكن الكرة أفلتت من يديه وعلت العارضة لتتحول إلى ركنية للفريق القطري انتهت بعرضية سهلة إلى الشناوي في الدقيقة 61.

وتصدى محمد الشناوي لفرصة محققة في الدقيقة 79 بعرضية حولها منوتاري برأسية من مسافة بعيدة لكن حارس الأهلي نجح في إبعاد الكرة وتحويلها إلى ضربة ركنية لم يستفد منها الفريق القطري.

وحاول من جديد فريق الدحيل بعرضية خطيرة للغاية من الجهة اليمنى حولها اللاعب مونتاري برأسية خطيرة للغاية لكنها علت عارضة الحارس الشناوي في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 89 احتسب الحكم خطأ جديد ضد محمد هاني بالقرب من منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لينفذها اللاعب دودو بكرة عرضية أبعدها دفاع الأهلي بنجاح.

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد ليضرب موعدا مع نادي بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.