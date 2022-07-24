الأهلي يبدأ في مصالحة جماهيره بهدفين في الجونة.. وسواريش: نواجه ظروفا صعبة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى خطوات مصالحة جماهيره عقب فوزه على الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.

وسجل إلى الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 73 برأسية من ركلة ركنية في تسجيل الهدف الأول، ثم أضاف علي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 78، بحسب موقع النادي الأهلي.

كما ألغى الحكم هدفًا للأهلي حمل توقيع أحمد عبد القادر بداعي التسلل في الدقيقة 53 وبعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 51، في حين تجمد رصيد الجونة عند النقطة 26.

ونقل النادي الأهلي عن مديره الفني يكاردو سواريش قوله أن الأيام الماضية كانت صعبة على الجميع ‏والفريق يلعب في ظروف قاسية في ظل ضغط المباريات، في إشارة للهزيمة من الزمالك وبيراميدز.

وقال سواريش: «غيرنا أسلوب اللعب خلال مباراة الجونة ودفعت بلاعبين في مراكز ‏مختلفة حسب الإمكانيات المتاحة من أجل الفوز”.

وأضاف: “الشوط الأول لم نكن موفقين خاصة ‏هجوميًّا لكن في ظل هذه الظروف الصعبة وبين الشوطين تحدثنا مع اللاعبين لاستعادة الثقة، ‏وبفضل اللاعبين قدمنا شوطًا ثانيًا أفضل، ولكن لدينا ثقة بأن القادم سيكون أفضل». ‏

وأشار المدير الفني إلى أن كل لاعب يقدم أقصى ما لديه، وأنه من البداية حذر من الإصابات ‏وفي ظل هذا الضغط المتواصل ربما يزداد عدد المصابين في صفوف الفريق.‏

وأوضح سواريش أن الأهلي ناد كبير ويبحث عن الفوز في جميع المباريات، والكل لديه ‏نفس المفهوم.‏

وقال المدير الفني إن الأهلي مستمر في طريقه ومنافسته على بطولة الدوري الممتاز، والقتال ‏من أجل الفوز رغم الإجهاد الشديد والضغط البدني على اللاعبين، والذي حتمًا سوف يؤثر ‏على مردودهم خلال المباريات وعلى العناصر الدولية في المنتخب.‏

وأضاف سواريش أن الفريق أمامه ثلاثة أيام قبل لقاء مصر المقاصة، وسوف يستعد ويعمل ‏من أجل الفوز واختيار أفضل تشكيل متاح.‏