بنـــوك

الأهلي يؤجل النظر في الفائدة على الأوعية الادخارية

هبة محمدقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إنه تم تأجيل اجتماع لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" إلى يوم الخميس المقبل، والمقرر عقده اليوم، بهدف النظر في تعديل أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المتاحة بالبنك، مشيراً إلى أنه لا يمكن ال
11 يوليو، 2017 11 يوليو، 2017

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هبة محمد

قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إنه تم تأجيل اجتماع لجنة الأصول والخصوم “الأليكو” إلى يوم الخميس المقبل، والمقرر عقده اليوم، بهدف النظر في تعديل أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المتاحة بالبنك، مشيراً إلى أنه لا يمكن التكهن باتجاهات البنك لاتخاذ قرار الرفع من عدمه إلا بعد مناقشة الأمر مع كافة أعضاء اللجنة.

كان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، قال فى وقت سابق لـ “المال”، إن مصرفه يمتلك شهادة إيداع تمنح أعلى عائد فى البنوك بنسبة 20%، لافتًا إلى أن تحريك الفائدة فوق هذا المستوى سيكون أحد البنود الخاضعة للدراسة من جانب لجنة الأليكو، المقرر اجتماعها اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه لا توجد أية قررات برفع الفائدة حتى الآن.

وتترقب البنوك العاملة بالسوق تحركات بنكي الأهلي ومصر للبت في قرار رفع الفائدة من عدمه، وذلك لاتخاذ نفس القرار للحفاظ على ولاء عملاءها.

قررت، يوم الخميس الماضي، لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.

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