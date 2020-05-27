الأهلي ومصر يجذبان 150 مليار جنيه ودائع من شهادة الـ15%

أعلن بنكا الأهلي ومصر إرتفاع حصيلتهما من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15 في المائة لتتجاوز 150 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو شهرين، استفاد منها أكثر من 820 ألف مواطن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان بنكا الأهلي ومصر…

أعلن بنكا الأهلي ومصر إرتفاع حصيلتهما من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15 في المائة لتتجاوز 150 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو شهرين، استفاد منها أكثر من 820 ألف مواطن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا منتصف مارس الماضي شهادات إدخارية لمدة عام بفائدة ثابته 15 في المائة تصرف شهريا.

يأتي إصدار الشهادة الجديدة في إطار سعي البنكين لتوفير وعاء إدخاري بعائد جيد للمدخرين لاسيما من القطاع العائلي ومواجهة الدولرة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% خلال مارس الماضي .

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن البنوك ثبتت العائد على الشهادات الثلاثية ليستفيد منها 21 مليون عميل حرصًا على مدخرات المواطنين.