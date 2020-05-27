بنـــوك

الأهلي ومصر يجذبان 150 مليار جنيه ودائع من شهادة الـ15%

أعلن بنكا الأهلي ومصر إرتفاع حصيلتهما من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15 في المائة لتتجاوز 150 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو شهرين، استفاد منها أكثر من 820 ألف مواطن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان بنكا الأهلي ومصر…

سيد بدر 12:17 م, الأربعاء, 27 مايو 20 12:17 م, الأربعاء, 27 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن بنكا الأهلي ومصر إرتفاع حصيلتهما من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15 في المائة لتتجاوز 150 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو شهرين، استفاد منها أكثر من 820 ألف مواطن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا منتصف مارس الماضي شهادات إدخارية لمدة عام بفائدة ثابته 15 في المائة تصرف شهريا.

يأتي إصدار الشهادة الجديدة في إطار سعي البنكين لتوفير وعاء إدخاري بعائد جيد للمدخرين لاسيما من القطاع العائلي ومواجهة الدولرة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% خلال مارس الماضي .

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن البنوك ثبتت العائد على الشهادات الثلاثية ليستفيد منها 21 مليون عميل حرصًا على مدخرات المواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

البنك الأهلى يقود تحالفا مصرفيا لتقديم تمويل لشركة ميداليك بقيمة 30 مليون يورو

‫محمود الصباغ‬‎ 1:08 م, الأربعاء, 6 مايو 20

البنك الأهلي يدعم جهود صندوق تحيا مصر لعبور أزمة فيروس كورونا

سيد بدر 5:26 م, الأربعاء, 15 أبريل 20

البنك الأهلي الأول على مستوى القروض المشتركة خلال الربع الأول من 2020

سيد بدر 12:24 م, الأحد, 12 أبريل 20

43.4 مليار جنيه مبيعات شهادة الـ15% في بنكي الأهلي ومصر

سيد بدر 7:21 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

البنك الأهلي يؤجل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر

‫محمود الصباغ‬‎ 1:55 م, الأثنين, 23 مارس 20

«الأهلي» و«مصر» يضخان 3 مليارات جنيه لتنشيط البورصة

سيد بدر 12:35 م, الخميس, 19 مارس 20