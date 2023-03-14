الأهلي والوداد.. فيفا يكشف عن الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، طريقة اختيار الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025 بشكله الجديد.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا ولم يستقر الاتحاد الدولي على الدولة التي ستنظم البطولة، وإن كان الولايات المتحدة أو الصين هما الأقرب لاستضافتها.

وأوضح فيفا أن الاتحادات القارية التي يتأهل منها 4 أندية يتم حسم مقاعدهم عن طريق المتوجين بلقب دوري الأبطال في النسخ من 2021 وحتى 2024.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في عام 2021، وكذلك الوداد المغربي بطل 2022

وإليكم قائمة الأندية التي تأكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن:

إفريقيا: الأهلي – الوداد المغربي

أوروبا: تشيلسي – ريال مدريد

أسيا: الهلال السعودي – أوراوا ريد الياباني في حالة فوزه بلقب 2022

أمريكا الشمالية: مونتيري المكسيكي – سياتيل الأمريكي

أمريكا الجنوبية: بالميراس البرازيلي – فلامنجو البرازيلي

وجاء تقسيم 32 ناديًا مشاركًا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

12 من أوروبا – 6 من أمريكا الجنوبية – 4 من أمريكا الشمالية – 4 من أسيا – 4 من إفريقيا – فريق من أوقيانوسيا – الدولة المستضيفة