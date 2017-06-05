الأهلي والزمالك يوقفان التعامل مع بى ان سبورتس القطرية

قررا منع مراسليها من دخول النادي لتغطية المؤتمراتمحمد فتحىأعلن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وقف التعامل مع شبكة "بى ان سبورتس" القطرية، ومنع مراسليها من دخول مقر الناديين لتغطية أى مؤتمرات صحفية، تضامنا مع قرار الحكومة المصرية اليوم بمقاطعة قطر.وأعلنت الخارجية المصرية فى بيان صادر عن الو

قررا منع مراسليها من دخول النادي لتغطية المؤتمرات



محمد فتحى

أعلن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وقف التعامل مع شبكة “بى ان سبورتس” القطرية، ومنع مراسليها من دخول مقر الناديين لتغطية أى مؤتمرات صحفية، تضامنا مع قرار الحكومة المصرية اليوم بمقاطعة قطر.

وأعلنت الخارجية المصرية فى بيان صادر عن الوزارة فجر اليوم، عن قطع العلاقات مع قطر، بسبب ممارساتها فى دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.

وجاء قرار قطع العلاقات – وفقا لبيان الخارجية – فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

وتابع البيان: “كما تعلن جمهورية مصر العربية عن غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومى المصرى، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة”.