الأهلي والزمالك والإسماعيلي رسميا في بطولة دوري أبطال العرب

علي المصريأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، خطاباً رسمياً للاتحاد العربي للعبة، يخطره فيه بمشاركة الأهلي والزمالك والإسماعيلي رسمياً في النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال العرب.وكان المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف في وقت سابق عن نظام البطولة العربية الجديد في ا

علي المصري

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، خطاباً رسمياً للاتحاد العربي للعبة، يخطره فيه بمشاركة الأهلي والزمالك والإسماعيلي رسمياً في النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال العرب.

وكان المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف في وقت سابق عن نظام البطولة العربية الجديد في النسخة المقبلة، موضحا أن البطولة ستقام من 32 فريقاً من اختيار الاتحادات المحلية وليس بناء على تصفيات.

ورصد الاتحاد العربي برئاسة تركي آل الشيخ، 5 ملايين دولار للفائز بالبطولة العربية المقبلة، حيث تعتبر هذه هي المكافأة الأكبر حتى من مكافأة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وآسيا.

يذكر أن النسخة المقبلة لدوري أبطال العرب “موسم 2018 – 2019” سوف تجرى بنظام الأدوار الإقصائية بناء على مباراتي ذهاب وإياب.

وكان فريق الترجي التونسي قد فاز بالنسخة السابقة التي أقيمت في مدينة الإسكندرية بعد تغلبه على الفيصلي الأردني 3 ـ 2 في النهائي.