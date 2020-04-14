رياضة

الأهلي: ننتظر قرار عاشور نهاية الموسم

عن اقتراب الحارس المهدي سليمان من صفوف الأهلي، قال عبدالحفيظ: الجهاز الفني هو صاحب قرار انضمام المهدي سليمان أو عدمه.
إسلام مصطفى 12:43 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20 12:43 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20

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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لازلت تنتظر قرار حسام عاشور مع نهاية الموسم الحالي، بشأن إعتزاله والعمل داخل النادي، أو الرحيل خارج أسوار الفريق.

وكان الأهلي أعلن رحيل كل من أحمد فتحي وشريف إكرامي مع نهاية الموسم الحالي، وتجديد عقد وليد سليمان، بينما لازال ينتظر موقف عاشور لحسم الأمر تمامًا عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال سيد عبدالحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية حول الرباعي: الرباعي الكبار مستمرون بصفوف الفريق ولهم معاملة محترمة واحترافية كعادة النادي حتى نهاية الموسم.

وأضاف: عاشور هو قائد الفريق، وننتظر قراره حتى نهاية الموسم، ورحيله الموسم المقبل سيجعل محمد الشناوي هو القائد الأول للفريق.

ورد سيد عبدالحفيظ على الأحاديث المتداولة بشأن تأخر لجنة الكرة في تجديد عقود الرباعي، حيث قال: الحسابات الفنية هي من تسببت في تأخير إتمام التعاقد مع الرباعي وليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي.

وتابع: لم يكن من المنطقي فتح ملف التجديد مبكرًا في ظل وجود مدير فني جديد و4 مواقف مختلفة لكل لاعب منهم في تجديد عقده.

وعن اقتراب الحارس المهدي سليمان من صفوف الأهلي، قال عبدالحفيظ: الجهاز الفني هو صاحب قرار انضمام المهدي سليمان أو عدمه.

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بقلم إسلام مصطفى

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