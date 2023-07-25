«الأهلي ممكن» تتعاقد مع جامعة عين شمس لتحصيل مصروفات الطلاب والدراسات العليا

أعلنت شركة «الأهلي ممكن» لحلول المدفوعات الإلكترونية أحدي شركات البنك الأهلي المصري، عن توقيعها شراكة استراتيجية مع جامعة «عين شمس» لتقديم خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني لمصروفات الطلاب والدراسات العليا، وكذلك الخدمات الطلابية، وإتاحة منافذ داخل حرم الجامعة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدفع خدمات الجامعة بالإضافة الى خدمات الأهلي ممكن المتعددة.

وقال مهاب جمال، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري وتطوير الأعمال بـ«الأهلى ممكن»، أن التعاون مع جامعة عين شمس أحدي اعرق واكبر الجامعات المصرية يعظم تواجد الشركة في قطاع التعليم، والتوسع في تقديم خدمات التحصيل، مشيرا إلى ان هذا التعاون يتيح تقديم خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني لمصروفات الطلاب والدراسات العليا وكذلك الخدمات الطلابية والاتفاق مع الجامعة على اتاحة منافذ داخل حرم الجامعة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدفع خدمات الجامعة.

وأكد جمال أن الشركة طورت العديد من المنتجات الجديدة لتخدم قطاعات مختلفة مثل ميكنة تحصيل وصرف متحصلات المقررات الدراسية لطلاب الجامعات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس بها إضافة إلى تطوير منظومة تحصيل كاملة لميكنة المستشفيات حيث تسعى الشركة لتعميمها في عدد كبير من المستشفيات في الفترة المقبلة والعمل على تطويرها حاليا لتخدم قطاعات جديدة بخلاف المستشفيات، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لإطلاق عدد من الخدمات الاستراتيجية في مختلف القطاعات البنكية والمالية والغير مصرفية في الفترة المقبلة.

وتابع أن «الأهلي ممكن» حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأن استراتيجية الشركة ترتكز على ميكنة الخدمات الجماهيرية لخدمة المواطنين، والتوسع في تقديم خدماتها بمختلف قطاعات الدولة من جهات حكومية، والنقابات والأندية وشركات المرافق، وشركات التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، مؤكدا على أن قطاع التعليم قطاع واعد تستهدف الشركة التوسع فيه بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية التوسعية فى باقى القطاعات.

من جانبها رحبت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمسؤول عن ميكنة جامعة عين شمس، بالتعاون مع الأهلي ممكن، مؤكدةً على أن أختيار الأهلي ممكن يأتي كونها واحدة من ابرز شركات الدفع الإلكتروني في مصر، و التي تعتمد علي احدث الحلول الرقمية العالمية في مجال المدفوعات.

وأضافت مسؤول ميكنة جامعة عين شمس وعميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن التعاون يتيح حصول طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على مجموعة متميزة ومتنوعة من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تقدمها الأهلي ممكن، مشيرة إلى ابرز تلك الخدمات دفع المصروفات الدراسية، وفواتير الانترنت والموبايل والاقساط.