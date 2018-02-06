الأهلي: ملف التجديد لفتحي والسعيد لا يزال مفتوحا

على المصرى:قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ملف التجديد للثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لا يزال مفتوحا، حيث يتم التواصل في الأوقات المناسبة في ظل ضغط المباريات الذي يواجه الأهلي في الفترة الأخيرة.وأوضح عبد الحفيظ، أن إطالة مدة ال

على المصرى:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ملف التجديد للثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لا يزال مفتوحا، حيث يتم التواصل في الأوقات المناسبة في ظل ضغط المباريات الذي يواجه الأهلي في الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد الحفيظ، أن إطالة مدة المفاوضات لا تقلل نهائيا من قيمة وقدر الثنائي في ظل تمسك الجهاز الفني بهما وبإمكانياتهما، إضافة إلى رصيدها المميز والذي يقدره الجميع داخل الأهلي، مؤكدا أن عدم الإعلان عن مواعيد جلسات المفاوضات مع اللاعبين لا يعني تعثرها، ولكن الأمور تسير في إطارها الصحيح، حتى لا يتحمل اللاعبون أي ضغوط إضافية وحفاظا على حالة تركيز وتوفير المناخ المناسب للفريق في هذه الفترة المهمة.

وأعلن مدير الكرة، أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد قرر سفر سيد معوض مدرب الفريق، إلى الجابون يوم 20 من فبراير الجاري، لحضور مباراة الإياب بين فريق ريل كاديوجو بطل بوركينا فاسو وفريق مونانا بطل الجابون، والتي تقام في إطار منافسات دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار المدير الفنى؛ حتى يتسنى للجهاز مراقبة الفريقين، وكتابة تقرير عن نقاط الضعف والقوة، خاصة أن الفريق الفائز سيواجه الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب أحد أيام 9 و10 و11 مارس المقبل، بينما سقام مباراة العودة أحد أيام 16 و17 و 18 من الشهر نفسه.