الأهلي للصرافة: 48 مليون جنيه تنازلات عن العملات الأجنبية منذ الخميس

كشف رئيس شركة الأهلي للصرافة، المملوكة للبنك الأهلي المصري، عبد المجيد محيي الدين، أن حصيلة شركته من خلال التنازلات عن العملات الأجنبية خاصة الدولار بلغت 48 مليون جنيه، وذلك منذ يوم الخميس الماضي وحتى اليوم .

وقال – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن هناك تزايدا من المواطنين للتنازل عن الدولار مقابل الجنيه المصري .. مشيرا إلى أن الشركة جمعت عملات أجنبية من العملاء بما يعادل 21.9 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الجاري.

وأضاف أن هناك خطة لافتتاح 18 فرعا قبل نهاية العام الجاري ليصل عدد فروع الشركة إلى 80 فرعا.