«الأهلي للصرافة» تستهدف الوصول بشبكة فروعها إلى 50 بنهاية 2020

كشف عبد المجيد محيي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، عن نجاح الشركة في افتتاح 25 فرعا جديدا خلال 2019، لتصل إجمالي شبكة الفروع إلى 32 فرع.

وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول بشبكة فروعها إلى 50 فرعاً نهاية عام 2020، سعيًا لتغطية كافة أنحاء الجمهورية من أجل خدمة أوسع لعملاء الشركة.

وأكد محيي الدين أن شركة الأهلي للصرافة نجحت خلال عام 2019 في جذب حصيلة من العملات الأجنبية بما يعادل 12.5 مليار جنيه، تم بيع جزء منها لتلبية احتياجات العملاء مباشرة والباقي تم التنازل عنه لصالح البنك الأهلي المصري.

ومن جانبه أضاف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن شركة الأهلي للصرافة التي تعد أحد أذرع الخدمات المالية التي يقدمها ويتوسع فيها البنك الأهلي المصري تم تأسيسها عام 2017، توازيا مع قرارات تحرير سعر الصرف من أجل المساهمة في استقرار أسعار صرف العملات بالسوق المصرية، وبرأسمال مرخص 200 مليون جنيه تم إصداره بالكامل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك إنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص ليصل الى 400 مليون جنيه، واستطاعت الشركة للوصول عددهم إلى 270 موظف بنهاية عام 2019.

كما أكد أن موظفي الشركة يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والتدريب أن توفر خدمات استبدال العملات من خلال تطبيق أفضل منظومة لدور شركات الصرافة في مصر، مما ساهم في احتلالها مركز الريادة بين شركات الصرافة المصرية واكتسابها لثقة المواطنين، إضافة إلى تيسير الوصول إلي العملاء في مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة منذ إنشائها وهو ما يؤكد تبنيها لخطة انتشار مدروسة وفعالة.