الأهلي للتنمية العقارية تقترض 500 مليون جنيه لاستكمال لافينيير

محمد سالم:توصلت شركة الأهلى للتنمية العقارية إلى اتفاق نهائى مع تحالف مصرفى يضم بنوك: عوده، والبنك العربى، ومصرف الإمارات دبى الوطنى، للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه، بغرض استكمال أولى مشروعاتها بمدينة المستقبل «لافينيير» بالتجمع الخامس.يقام المشروع على الطراز الفرنسى على

محمد سالم:

توصلت شركة الأهلى للتنمية العقارية إلى اتفاق نهائى مع تحالف مصرفى يضم بنوك: عوده، والبنك العربى، ومصرف الإمارات دبى الوطنى، للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه، بغرض استكمال أولى مشروعاتها بمدينة المستقبل «لافينيير» بالتجمع الخامس.

يقام المشروع على الطراز الفرنسى على مساحة تصل إلى 100 فدان بالقرب من هايد بارك، ومدينتى، ويشمل 3 طرازات سكنية (منزل مزدوج، دوبلكس، شقق)، ويضم %90 مساحات خضراء، وخدمات واسعة.

قالت مصادر لـ«المال» إن قيمة التمويل موزعة بواقع 280 مليون جنيه من بنك عوده، و150 مليون جنيه من البنك العربى، و70 مليون جنيه من الإمارات دبى الوطنى، مشيرة إلى أنه يجرى الترتيب فى الوقت الحالى لتوقيع العقود النهائية واستكمال إجراءات صرف الدفعة الأولى.

وأضافت المصادر أن التمويل يمثل نحو %17 من التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والتى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه حسب النموذج المالى، وتم الاتفاق على استهلاك القرض خلال فترة تصل إلى عامين، والسداد على 3 سنوات.

تأسست الأهلى للتنمية العقارية عام 1994، طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981، وتتوزع ملكيتها بواقع %60 لرجل الأعمال المهندس حسين صبور، و%40 للبنك الأهلى المصرى، وتقدر أصولها وفقا لآخر مركز مالى متاح بنحو 6.2 مليار جنيه، وإيراداتها 1.208 مليار جنيه، وفقا للقوائم المالية الصادرة عن البنك الأهلى المصرى، نهاية ديسمبر الماضى.

كان رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس حسين صبور قد كشف فى تصريحات قبل أيام عن توقيع عقود تنفيذ مشروعى «جرين سكوير» و«لافينيير» على مساحة تقترب من 200 فدان بالمرحلة الأولى بمدينة «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة، مع 7 شركات مقاولات محلية بقيمة 1.680 مليار جنيه، ولفت إلى تحقيق الشركة مبيعات قوية عند فتح باب الحجز على المشروعين خلال الأشهر القليلة الماضية، قائلا: «تجربتنا فى مدينة المستقبل أكثر من إيجابية».

