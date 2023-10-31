الأهلي للتمويل العقاري تطلق برنامج AMF WIN لتوفير حلول تمويلية جديدة

أطلقت شركة الأهلي للتمويل العقاري برنامجا تمويليا جديدا تحت اسم AMF WIN بهدف توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين سواء أفراد أو شركات بهدف الاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منها.

وأكد كريم سوس الرئيس، التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل العقاري أن برنامج AMF WIN (Ahly Mortgage Finance – WIN) الذي أطلقته شركة الأهلي للتمويل العقاري يتناسب مع مختلف احتياجات واختيارات العملاء واحتياجاتهم المالية وهو الذي يأتي في إطار سعي البنك الأهلي المصري الدائم للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء من مختلف الفئات ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

وأكد أن هذا البرنامج التمويلي يمكن العملاء من توجيه السيولة التي يتم الحصول عليها في أوجه عديده سواء في أعمال التشطيبات لمختلف الوحدات أو لشراء المزيد من العقارات أو زيادة الاستثمار فيها أو أي أغراض أخرى ذلك دونما الاضطرار الى بيع تلك الوحدات للحصول على السيولة المطلوبة.

وصرح حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري ان إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الشركة لإطلاق حلولا تمويلية مبتكرة، وتواكب التطورات المتلاحقة في السوق العقاري.

وأشار إلى أن AMF WIN يتميز بسعر فائدة تنافسي ينخفض وفقا لعدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل الى 15 سنة للوحدات السكنية و 12 سنه للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل.

وأكد عامر على ان البرنامج يُمكن العملاء من الحصول على تمويل يصل إلى 80% من القيمة السوقية للوحدة السكنية التي يمتلكونها، كما يوفر أيضًا تمويلًا يصل إلى 70%-75% من القيمة السوقية للوحدة التجارية والإدارية المملوكة، مضيفا انه روعي في هذا البرنامج التيسير في الاجراءات والمستندات المطلوبة وتقليل الوقت اللازم للحصول على التمويل، بالإضافة إلى توفير خصومات على رسوم السداد المعجل للعملاء وحماية الوحدة الممولة من خلال التأمين طوال مدة التمويل وامكانية إضافة دخل أحد الأقارب من الدرجة الأولى لزيادة مبلغ التمويل وتحويله إلى شريك في الوحدة.

وشدد على أن الأهلي للتمويل العقاري تستهدف إطلاق المزيد من البرامج التمويلية المصممة خصيصا لاستهداف المزيد من العملاء وفقا واستراتيجية التطوير التي تنتهجها.