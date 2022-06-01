«الأهلي للتمويل العقاري» تستهدف توريقا بقيمة مليار جنيه نهاية العام

قال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى ،المملوكة للبنك الأهلى المصرى، إنها تستهدف توريق جزء من محفظتها بنهاية العام الجارى بقيمة مليار جنيه.

وأضاف – فى حواره مع «المال» ينشر غداً- أن شركته تسعى من خلال عملية التوريق إلى تنويع مصادرها التمويلية، مشيرا إلى أن عمليات التوريق تشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية من جانب الشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى، مثل التأجير التمويلى والتمويل العقارى.

وأكد وجود مفاوضات حاليا مع عدد من المؤسسات التى ستقوم بعملية إصدار سندات التوريق، بالإضافة إلى المستشار المالى والقانونى للإصدار.

وشركة الأهلى للتمويل العقارى، هى إحدى الشركات المملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى، وتأسست عام 2010 ويبلغ رأس مالها 250 مليون جنيه.

وقال «عامر» إن شركته تستهدف التنوع فى الخدمات المقدمة للأفراد والتوسع فى مبادرات التمويل العقارى، بهدف الوصول إلى جميع الشرائح والفئات سواء محدودى أو متوسطى الدخل أو الشرائح مرتفعة الدخل.

وتنفذ «الأهلى للتمويل العقارى» استراتيجية طموحاً تعتمد على إجراء تطوير شامل للشركة يتمثل فى التدريب وتطوير أداء العاملين والموظفين بها، والذى يصل عددهم إلى 54 وهو ما يسهم فى تقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة سواء على مستوى سرعة وسهولة الإجراءات أو تقليل الوقت الذى يحتاجه العميل للحصول على التمويل ليصل إلى 7 أيام عمل.

كما يشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة وتكنولوجيا المعلومات ليصبح التعامل داخل الشركة وبين الموظفين أكثر اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة.