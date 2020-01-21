الأهلي للاستثمارات تقترب من استعادة إدارة «النوبارية» للهندسة الزراعية

تعقد شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة، جمعية عمومية الخميس المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، سينتج عنه عودة شركة الأهلي للاستثمارات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية لشركة النوبارية، فى محاولة لإنهاء أزمة إدارة الأخيرة.

وفى 12 أبريل 2006 أصدر النائب العام قرارا بتعيين مفوض عام لإدارة النوبارية، حرصاً على مصلحة العاملين والمساهمين، فى ضوء ارتكاب الأهلي للاستثمارات العديد من المخالفات المالية، وإغلاق العمل بالشركة.

جمعية عمومية مرتقبة الخميس المقبل

وقالت مصادر مقربة من النوبارية، إن العمومية المرتقب عقدها يوم الخميس القادم، ستنظر انتخاب مجلس جديد، مع عودة الأهلي للاستثمارات، لتولى الإدارة التنفيذية، بعد التوصل لاتفاق مبدئى مع بعض المساهمين بالشركة.

وكانت المال قد نشرت سابقاً تقدم الأهلى للاستثمارات، بطلب للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، لحل أزمة سحب إدارة شركة النوبارية الزراعية، منها رغم امتلاكها لنحو 74% من رأسمال الشركة الزراعية.

«الأهلي» تشتري حصة بنك فيصل بالشركة بسعر 12 جنيها للسهم

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن الأهلي استحوذت فى الأيام القليلة الماضية على حصة بنك فيصل الإسلامى والبالغة 6%، فى شركة النوبارية، لترتفع حصة الأهلى إلى 80%، وتمت الصفقة بسعر 12 جنيها للسهم.

ونوهت المصادر إلى أن الأهلى للاستثمارات ورئيسها رجل الأعمال أحمد ضياء حسين، قد اشترى نحو 74% من النوبارية، عند طرح الشركة للاكتتاب العام فى البورصة عام 1997، فى إطار برنامج الخصخصة الحكومية، وقاربت قيمة شراء السهم نحو 22 جنيها خلال تلك الفترة، بقيمة إجمالية للشراء قاربت 27 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن النوبارية تمتلك نحو 25 ألف فدان فى محافظة البحيرة، كانت مخصصة للاستصلاح والاستزراع، بجانب أصول عقارية أخرى، وتقدم اتحاد العاملين بالشركة بالعديد من البلاغات للنائب العام والجهات الحكومية، للتحقيق فى مخالفات مالية ارتكبتها الأهلي للاستثمارات، مع المطالبة بالتمكين من الإدارة الذاتية للشركة.

تفاصيل الأزمة

و تأسست النوبارية للهندسة والميكنة ، بموجب قرار من وزير الزراعة، عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتم خصخصتها فى عام 1997 لتوفق أوضاعها، وتم بيع 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقى رأسمال الشركة تم بيعه بالبورصة، وحينها استطاعت الاهلى للاستثمارات شراء 74% من الأسهم.

ووفقاً لموقع وزارة قطاع الأعمال العام، يبلغ رأسمال النوبارية نحو 15 مليون جنيه، بقيمة أسمية 10 جنيهات، وتملك الشركة القابضة للتشييد نحو 0.42% من رأسمالها، وبنهاية يونيو 2018 بلغت قيمة الأصول الثابتة 360 ألف جنيه، وبلغت قيمة حقوق الملكية 15 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر أن اللجنة عقدت أول جلسة لنظر الأزمة يو 9 يناير الجارى، تم فيها الاطلاع على المستندات المقدمة من الأهلي للاستثمارات، والحصول على الإيضاحات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وتم تأجيلها ليوم 20 فبراير المقبل.

وأكدت المصادر أن الأهلي للاستثمارات، ستواصل السعى للحصول على تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بها جراء سحب الإدارة، حتى في حالة عودتها من جديد .

الأهلي للاستثمارات

والأهلي للاستثمارات مملوكة لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين، الذي ركز، في نهايات القرن الماضي، على الاستثمار في عدة شركات تتبع الكيانات القابضة والحكومة للاستفادة من برامج الخصخصة، وطرح شركات حكومية في البورصة.

وتملك الأهلي حصص مؤثرة فى العديد من الشركات، مطاحن شرق الدلتا، سيمو للورق، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن الإسكندرية، مطاحن شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة، بجانب بنك قناة السويس.