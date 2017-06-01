الأهلي للاستثمارات ترفع حصتها فى مطاحن جنوب القاهرة

رجب عزالدين أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن قيام شركة الأهلى للاستثمارات بشراء 600 سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 16 ألف جنيه. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: " بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 5.08% مقارنة بنحو 4.875% قبل العملية". وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 28

رجب عزالدين أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن قيام شركة الأهلى للاستثمارات بشراء 600 سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 16 ألف جنيه. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: ” بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 5.08% مقارنة بنحو 4.875% قبل العملية”. وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 28 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة حلوان لتداول الأوراق المالية. ويبلغ رأسمال مطاحن جنوب القاهرة 30 مليون جنيه، موزعاً عبر 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

