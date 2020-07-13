الأهلي لـ«إعلام المصريين»: يجب إيقاف التصريحات غير المسئولة من رئيس الزمالك

وأوضح النادي الأهلي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن كل ما يحدث يأتي على لسان رئيس نادي الزمالك بصفة شبه يومية عبر شاشات قناة ناديه، وهو يتجاوز في حق النادي الأهلي وقياداته ورموزه، وأشخاص كثيرين.

ينوي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التقدم بمذكرة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «إعلام المصريين»، صباح غدٍ الثلاثاء، يربأ فيها بهذه الشركة الوطنية، التي يعول عليها الكثيرون في نهضة إعلامية تستحقها البلاد، أن تقوم إحدى القنوات التي تملكها هذه الشركة وتديرها، وهي قناة نادي الزمالك، بهدم قيم المجتمع المصري، والخوض في الأعراض وتوجيه الاتهامات الباطلة، وترديد الأكاذيب وتوجيه الشتائم والسباب الخارجة – بحد وصف الأهلي.

وأوضح النادي الأهلي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن كل ما يحدث يأتي على لسان رئيس نادي الزمالك بصفة شبه يومية عبر شاشات قناة ناديه، وهو يتجاوز في حق النادي الأهلي وقياداته ورموزه، وأشخاص كثيرين.

كما يأتي في المذكرة التي تم إعدادها، أن الشارع المصري بصفة عامة والوسط الرياضي بصفة خاصة لن يقبل هذه التجاوزات «الفجة»، التي فاقت كل الحدود، وأساءت إلى الأسر وشهَّرت بالعائلات دون حسيب أو رقيب، وأن هناك قلقًا من حالة السخط الجماهيري والغضب العارم تجاه ما يفعله رئيس الزمالك، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف خلف مؤسسات الدولة التي تتحمل عبئًا كبيرًا.

ويطالب النادي بإيقاف التصريحات غير المسئولة لرئيس الزمالك، ومعاقبة القائمين على القناة، التي تهدف الشركة الوطنية إلى أن تؤدي رسالتها بشكل يزيد من التقارب والتلاحم بين أبناء الوطن.