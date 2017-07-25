الأهلي لصناديق الاستثمار: رفع الفائدة يخفض القيم العادلة لأسهم شركات البورصة

منى عبد الباريتوقعت شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن تؤدي الزيادة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 2%، إلى تخفيض القيم العادلة للشركات المدرجة بالبورصة، كما يدفع الشركات لإرجاء خططها التوسعية مع ارتفاع تكلفة الاقتراض.قال سيد هنداوي، مدير صناديق الأسهم بالشركة، لـ"ال

منى عبد الباري

توقعت شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن تؤدي الزيادة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 2%، إلى تخفيض القيم العادلة للشركات المدرجة بالبورصة، كما يدفع الشركات لإرجاء خططها التوسعية مع ارتفاع تكلفة الاقتراض.





قال سيد هنداوي، مدير صناديق الأسهم بالشركة، لـ”المال”، إن رفع الفائدة يتطلب زيادة معدل العائد المطلوب على رأس المال تأثرًا بارتفاع تكلفة حقوق الملكية، ما يؤدي إلى خفض القيم العادلة للشركات.

ويرى هنداوي أن رفع الفائدة الأخير لم يكن ضروريًّا، خاصة أن معدلات التضخم المرتفعة ناتجة عن زيادة تكاليف الإنتاج المدفوعة بزيادة أسعار المدخلات وتآكل القوة الشرائية بسبب هبوط سعر صرف العملة المحلية.

وأكد أن هذا النوع من التضخم يتطلب العمل على زيادة الإنتاج بإعطاء محفزات كبيرة للمستثمرين وتسهيل المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص وليس برفع أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزى يوم الخميس 6 يوليو الحالي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع نقطتين مئويتين، لتصبح 18.75% و19.75% على الترتيب، وذلك لاحتواء أثر خفض دعم الطاقة، حسبما أشار إليه بيان “المركزى”.

وجاء رفع أسعار الفائدة الأخير فى يوليو، بينما شركات القطاع الخاص تكافح للتغلب على التداعيات السلبية لرفع الفائدة فى المرتين السابقتين، الأولى بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى بثلاث نقاط مئوية، والثانية فى مايو الماضى بنقطتين مئويتين أيضًا.

وكان استبيان أجرته “المال” حول تداعيات الفائدة على الشركات المدرجة بالبورصة قد تضمّن آراء 8 بنوك استثمار أفاد بنوك بأن قطاع البنوك سيكون أكبر المستفيدين من أسعار الفائدة المرتفعة، فيما ستتباين تداعيات القرار على قطاعات السوق المختلفة، بين تأثيرات حادة وطفيفة، بينما سيقع الضرر الأكبر على الشركات المكبلة بمديونيات مرتفعة عن سنوات ماضية.